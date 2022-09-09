На Украине допустили голод зимой из-за продуктовой сделки

Вывоз украинского продовольствия в рамках «продуктовой сделки» может привести к голоду, считает экономист Егор Клопенко.

Как рассказал специалист агенту «Прайм», в этом году Киев не сможет оплатить все свои долги, поэтому Европа забирает зерно. По данным Клопенко, долг Украины перед странами Запада за полгода увеличился на $70-100 млрд.

В результате, считает Клопенко, это приведет Украину к продовольственному кризису зимой и последующему голоду.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о своем согласии с главой РФ Владимиром Путиным относительно проблемы поставок украинского зерна в развитые страны, а не в бедные регионы Африки.