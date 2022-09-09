Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Госсекретарь США Блинкен: США закрыли России доступ к импорту оружия 05:49
В Вашингтоне объявили режим ЧП из-за ситуации с мигрантами 05:48
Зарема Салихова ответила на слова агента Гурцкая про Федуна словами «бегемот... 05:46
В сенате США обвинили администрацию Байдена в распространении дезинформации... 05:39
«Известия»: эксперты рассказали о схеме мошенничества через SMS... 05:35
Стало известно, сколько заработает новый тренер «Челси» по контракту 05:28
Исследование: спорт повышает удовлетворенность жизнью среди молодых россиян 05:28
Байден не исключил, что посетит похороны королевы Елизаветы II 05:21
Головин назвал клубы, в которые хотел бы перейти 05:17
«Известия»: Минтрансу предложили сделать бесплатными звонки в call-центры лоукостеров 05:09

На Украине допустили голод зимой из-за продуктовой сделки

Экономист Клопенко считает голод на Украине зимой возможным из-за продуктовой сделки

close
100%
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Вывоз украинского продовольствия в рамках «продуктовой сделки» может привести к голоду, считает экономист Егор Клопенко.

Как рассказал специалист агенту «Прайм», в этом году Киев не сможет оплатить все свои долги, поэтому Европа забирает зерно. По данным Клопенко, долг Украины перед странами Запада за полгода увеличился на $70-100 млрд.

В результате, считает Клопенко, это приведет Украину к продовольственному кризису зимой и последующему голоду.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о своем согласии с главой РФ Владимиром Путиным относительно проблемы поставок украинского зерна в развитые страны, а не в бедные регионы Африки.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть