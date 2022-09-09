Премьер-министр Словении заявил об обрушении рынка газа и электроэнергии ЕС

Cловенский премьер-министр Роберт Голоб заявил, что европейский рынок электроэнергии и газа рухнул. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальное радио «Первый».

«Европейский рынок газа и электроэнергии буквально рухнул и сегодня не функционирует», — отметил Голоб.

1 сентября Словенское агентство печати сообщило о том, что власти Словении и Франции подготовят предложения по стабилизации цен на энергоносители.

8 сентября агентство Bloomberg написало, что страны Европы спасутся от энергетического кризиса при помощи плавучих регазификационных установок (ПРГУ), которые дешевле и экологичнее наземных установок.

В тот же день газета Politico сообщила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила пять мер по борьбе с энергетическим кризисом в Европе.

В свою очередь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посетовал, что Брюссель недостаточно оперативно реагирует на ситуацию с энергетическим кризисом в Европе.