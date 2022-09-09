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США конфисковали 30 млн долларов у хакеров из-за взлома Axie Infinity

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Depositphotos

ФБР удалось изъять криптовалюту на сумму около 30 миллионов долларов, которая была украдена хакерами, связанными с правительством Северной Кореи. Об этом сообщает издание «Си-эн-эн» (CNN).

По информации СМИ, в деле фигурирует американская компания по производству видеоигр.

Данный случай показывает совместные усилия правоохранительных органов США по возврату крупных сумм, похищенных хакерами из Пхеньяна.

Утверждается, что возвращенные 30 миллионов долларов являются только малой частью более чем 600 миллионов долларов, которые были украдены. Подобную сумму, предварительно, похитили северокорейские хакеры первоначально у Sky Mavis.

Компания Chainalysis, специализирующаяся на анализе блокчейна, содействовала в возврате украденной суммы северокорейскими хакерами из группы Lazarus.

Ранее работавший на спецслужбы США хакер Бретт Шеннон Джонсон назвал главную опасность в интернете.

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