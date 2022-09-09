Bloomberg: США могут высвободить дополнительные запасы нефти из резервов

Администрация США ищет способы предотвратить скачок цен на нефть, в том числе изучается возможность дополнительного высвобождения запасов сырой нефти из стратегических резервов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В администрации ожидают повышения цен в декабре этого года, когда вступят в силу санкции ЕС в отношении поставок из России, если не будут предприняты шаги по предотвращению такого сценария.

«Переговоры носят предварительный характер, и решение еще не принято», — заявили источники.

В то же время агентство отмечает, что сам факт таких обсуждений «демонстрирует опасения США, что санкции сами по себе могут спровоцировать новый кризис мировых цен на нефть».

Решение высвободить стратегический национальный нефтяной резерв может быть реализовано в ноябре, декабре или январе. Сколько нефти может быть использовано, пока не уточняется.

Представитель Белого дома заявил агентству, что в настоящее время вопрос использования дополнительных объемов резервной нефти не рассматривается.

По данным Минэнерго США, стратегические нефтяные резервы США в период 13–19 августа сократились на 8,1 млн баррелей, до 453,1 млн баррелей и достигли минимальных значений с января 1985 года.

В конце июля глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз заявила, что администрация США не собирается продавать нефть из своего стратегического резерва после истечения установленного в марте срока в полгода, который установил президент Джо Байден.