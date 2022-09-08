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Минфин анонсировал раскрытие финансовой отчетности к весне 2023 года

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Публикация финансовых отчетов компаний может возобновиться весной 2023 года. Слова заместителя министра финансов России Алексея Моисеева приводит РБК.

«Какая-то отчетность должна быть уже весной. Конечно, люди должны понимать, как компании закончили год и вообще что происходит», — заявил Моисеев.

Для реализации этой задачи ведомство планирует составить соответствующее руководство о том, какая именно информация должна раскрываться. Данная мера поможет российским компаниям успешнее справляться с негативным эффектом международных санкций, добавил он.

«Многие компании успешно справляются с санкциями, но раскрытие информации может подтвердить этот факт и показать, как это делается. Нужно найти баланс между закрытием информации, чтобы не подставить, не подвести никого под новые ограничительные меры, а с другой стороны, чтобы достаточно информации об эмитенте раскрывалось, чтобы и финансовое положение можно было оценить», — заключил Моисеев.

8 сентября заместитель министра финансов России Тимур Максимов заявил о намерении ведомства выпускать облигации в китайских юанях. В настоящее время этот проект находится в активной проработке. По его словам, существуют два способа реализовать этот план. Первый подразумевает открытие «контуров» для всего рынка ценных бумаг, второй предполагает перекладывание юаневой ликвидности на бюджетные счета.

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