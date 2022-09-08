Эрдоган согласился с Путиным по отсутствию поставок зерна с Украины в бедные страны

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о своем согласии с главой РФ Владимиром Путиным относительно проблемы поставок украинского зерна в развитые страны, а не в бедные регионы Африки. Его слова с пресс-конференции в Загребе передает ТАСС, ссылаясь на прямую трансляцию телеканала TRT.

«Господин Путин прав, что поставки по зерновому коридору осуществляются не в бедные страны, а в основном в развитые», — сказал турецкий лидер.

Эрдоган также объявил, что Турция выступает за начало поставок продовольствия в том числе и из России. По его словам, Путин обеспокоен тем фактом, что во время действия антироссийских санкций зерно отправляется тем самым странам, которые и ввели ограничения против Москвы.

«Мы [с президентом России] обсудим в Самарканде эту тему», — сообщил Эрдоган.

Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума выразил сожаление, что при заключении зерновой сделки в документах не уточнялось, какой объем продовольствия с Украины будет поставляться развивающимся странам. Он подчеркнул, что зерновая сделка должна была устранить проблему голода в беднейших странах.