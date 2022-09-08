Мишустин заявил, что нефтегазовые доходы России выросли почти на 50% вопреки санкциям

Несмотря на попытки западных стран ограничить экспорт энергоносителей из РФ, объем доходов российского бюджета от экспорта нефти и газа вырос почти на 50%. Слова премьер-министра Михаила Мишустина приводит ТАСС.

«Попытка ограничить энергетический экспорт привела к закономерному росту нефтегазовых доходов нашего бюджета — почти наполовину», — заявил Мишустин в ходе выступления на Московском финансовом форуме.

По его словам, западные санкции не привели российскую экономику в состояние финансовой неустойчивости. Также властям удалось сохранить в рабочем режиме операционную деятельность предприятий.

«Предприятия продолжают работать, постепенно перестраивая свои логистические и товарные цепочки. Проекты реализуются, люди сохраняют рабочие места, получая заработную плату», — заключил Мишустин.

8 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что западные санкции не обрушили экономику страны. За последние полгода власти приспособились к ограничениям, оперативно реагируя на новые вызовы. Это позволило избежать негативных сценариев, которые подразумевались рядом прогнозов.