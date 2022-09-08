В бундестаге призвали Берлин к диалогу с Москвой из-за влияния санкций на ФРГ

Глава комитета по вопросам энергетики и климата бундестага Клаус Эрнст считает, что санкции Запада, введенные против России, спровоцировали рост цен в Германии и привели к негативным последствиям для немецкой экономики и граждан страны. Об этом Эрнст написал на своей странице в Twitter.

По мнению депутата, Берлин должен контактировать с Москвой.

«В бундестаге идут дебаты по энергетике. В росте цен и последствиях для граждан и экономики виноваты собственные санкции. Надеяться, что Россия не станет на них реагировать, — наивно и безответственно. Нужно говорить с Россией!» — подчеркнул он.

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Кишинев должен сохранять диалог с Москвой. По его мнению, республика не должна обрывать связи с Российской Федерацией из-за ситуации на Украине. Он отметил, что Молдавия могла бы извлечь уроки в связи с ситуацией на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.