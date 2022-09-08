Минфин России захотел выпустить облигации в юанях

Министерство финансов намерено выпускать облигации на Московской бирже в китайских юанях. Слова заместителя министра финансов России Тимура Максимова приводит ТАСС.

По его словам, этот проект в настоящее время находится на стадии активной проработки.

«Мы хотим это сделать. Мы действительно видим, что локальный юаневый рынок сильно вырос. У нас действительно этот проект в активной проработке, разные этапы у него были, но чтобы сделка состоялась, она должна иметь смысл для всех участников», — заявил Максимов.

По его словам, существуют две модели, которые помогут осуществить выпуск облигаций в китайской валюте.

«Есть две модели, как это можно сделать. План максимум — сделать красиво, правильно, открыв этот контур не только для нас, но и для всего рынка, и программа минимум — просто переложить свободную юаневую ликвидность на бюджетные счета. Но тогда нужно определиться, зачем мы это делаем», — заключил Максимов.

8 сентября глава Министерства финансов Антон Силуанов заявил, что хранить резервы России целесообразнее в золоте и юанях. Еще одним вариантом хранения активов станут валюты «дружественных» стран. А вот от использования долларов и евро лучше отказаться — ведущие мировые резервные валюты стали рискованным инструментом в связи с международными санкциями.