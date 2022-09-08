Совкомбанк начал продавать дирхамы

Совкомбанк объявил о начале работы с наличным дирхамом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Банк предлагает розничным клиентам одну из самых стабильных валют в мире в инвестиционных целях в качестве альтернативы доллару и евро, а также для использования валюты в туристических или деловых поездках в ОАЭ.

Дирхам ОАЭ является одной из самых стабильных валют в мире. Его курс был зафиксирован в 1997 году и с тех пор остается неизменным и составляет 3,6725 дирхам за доллар США.

Приобрести наличные дирхамы можно в московских отделениях Совкомбанка, расположенных по адресам: Краснопресненская наб., д. 14 стр. 1 (для клиентов категории VIP) и ул. Вавилова, д. 24.

Ранее стало известно, что Совкомбанк планирует размещение локальных субординированных облигаций. Облигации имеют 17 купонов, продолжительность купонного периода составляет 182 дня, а номинальная стоимость – 200 000 долларов США.