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Fingrid: в Финляндии запустили две резервные электростанции

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Michael Nitzschke/Global Look Press

Финская электросетевая компания Fingrid заявила, что в Финляндии запустили две резервные электростанции для балансировки энергосистемы. Отмечается, что угрозы дефицита электроэнергии нет, цена на электричество достигает около 5000 евро/МВтч. Об этом сообщается на сайте компании.

«Электростанции Fingrid Huutokoski и Forssa запустили 8 сентября в 7:39 утра, чтобы сбалансировать энергосистему Финляндии. Fingrid запросила у рынка электроэнергии дополнительные предложения по корректировке. Ситуация была взята под контроль», — говорится в публикации.

В сообщении также указывается, что цена на регулируемую электроэнергию в данный момент «исключительно высока». Она составляет около 5000 евро/МВтч.

Ранее сообщалось, что финский энергетический концерн Fortum договорился с правительством страны в получении экстренного финансирования в размере €2,35 млрд на фоне энергетического кризиса. Указанные средства сроком на один год компании должна предоставить холдинговая компания Solidium, которая управляет государственными ценными бумагами на фондовой бирже.

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