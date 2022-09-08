Премьер Моравецкий: Польша выступает против предлагаемого ЕС налога на сверхприбыль энергокомпаний

Варшава выступает против предлагаемого Евросоюзом налога на сверхприбыли энергетических компаний, получаемые в связи с высокими ценами на электроэнергию. Слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого приводит Financial Times.

«Мы не исключаем введения налогов для тех, кто получает высокую прибыль, но считаем важным использовать другие инструменты. Польша предлагает на 1-2 года приостановить торговлю квотами на выбросы углекислого газа или же значительно снизить их стоимость», — заявил Моравецкий.

По его словам, при формировании новых налогов в Евросоюзе в сфере энергетики важно учитывать различия энергосистем и климатических целей европейских стран. В то же время Моравецкий предостерег от предоставления Брюсселю больших возможностей в налоговой политике.

«Я считаю, что Евросоюз уже узурпирует сферы, не прописанные в договорах, и Варшава крайне скептически относится к передаче даже небольших дополнительных полномочий институтам ЕС. Важно учитывать различия энергосистем и климатических целей европейских стран», — заключил Моравецкий.

В конце марта 2022 года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предлагал ввести в Евросоюзе налог на энергоносители из России. Такая мера, по его мнению, привела бы к более справедливым торговым условиям на общем европейском рынке.

7 сентября глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что организация предложила перенаправить доходы энергокомпаний в Евросоюзе в целях поддержки «уязвимых групп потребителей». Эта мера поможет создать более комфортные условия для граждан ЕС во время осенне-зимнего отопительного сезона.