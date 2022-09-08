Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Полузащитник «Монако» Головин считает своего экс-партнера Бальде усилением... 11:31
Психолог Степанова предположила, что Прилучный женился на Брутян из-за денег 11:28
В России принят на боевое дежурство первый спутник морской разведки 11:28
Прокуратура потребовала признать блокаду Ленинграда военным преступлением и геноцидом 11:26
В Казани женщина спасла из горящего дома двухлетнего сына 11:26
Mercedes разорвало пополам при ДТП в Пензе 11:25
Французский депутат призвал отказаться от антироссийских санкций и пропаганды Зеленского 11:25
Посол Индонезии в России: Москва и Джакарта обсуждают вопрос ведения торговли... 11:23
Жительницу Екатеринбурга осудят за то, что ее малолетняя дочь чуть не утонула... 11:22
Бритни Спирс показала, как загорает топлес во время прогулки на яхте 11:22

Премьер Моравецкий: Польша выступает против предлагаемого ЕС налога на сверхприбыль энергокомпаний

Премьер Польши Моравецкий: Варшава против налога на сверхприбыль энергокомпаний

close
100%
Global Look Press

Варшава выступает против предлагаемого Евросоюзом налога на сверхприбыли энергетических компаний, получаемые в связи с высокими ценами на электроэнергию. Слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого приводит Financial Times.

«Мы не исключаем введения налогов для тех, кто получает высокую прибыль, но считаем важным использовать другие инструменты. Польша предлагает на 1-2 года приостановить торговлю квотами на выбросы углекислого газа или же значительно снизить их стоимость», — заявил Моравецкий.

По его словам, при формировании новых налогов в Евросоюзе в сфере энергетики важно учитывать различия энергосистем и климатических целей европейских стран. В то же время Моравецкий предостерег от предоставления Брюсселю больших возможностей в налоговой политике.

«Я считаю, что Евросоюз уже узурпирует сферы, не прописанные в договорах, и Варшава крайне скептически относится к передаче даже небольших дополнительных полномочий институтам ЕС. Важно учитывать различия энергосистем и климатических целей европейских стран», — заключил Моравецкий.

В конце марта 2022 года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предлагал ввести в Евросоюзе налог на энергоносители из России. Такая мера, по его мнению, привела бы к более справедливым торговым условиям на общем европейском рынке.

7 сентября глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что организация предложила перенаправить доходы энергокомпаний в Евросоюзе в целях поддержки «уязвимых групп потребителей». Эта мера поможет создать более комфортные условия для граждан ЕС во время осенне-зимнего отопительного сезона.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть