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Минфин счел целесообразным создавать российские резервы в золоте и юанях

Министр финансов Силуанов заявил, что целесообразно создавать резервы в золоте и юанях

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Depositphotos

В условиях международных санкций необходимо создавать и хранить российские резервы в золоте и юанях. При этом доля китайской валюты в дальнейшем будет только расти, приводит слова главы Министерства финансов Антона Силуанова ТАСС.

«Безусловно роль юаня в резервах будет также расти. Поэтому в нынешних условиях, я думаю, что если и создавать резервы, и хранить деньги в золотовалютных резервах, то в первую очередь это, конечно, золото и юань», — заявил Силуанов.

По его словам, еще одним вариантом хранения российских резервов в дальнейшем станут валюты «дружественных» стран. В то же время ведущие мировые валюты, включая доллар и евро, сейчас становятся рискованными активами из-за антироссийских санкций.

8 сентября заместитель министра финансов России Алексей Моисеев, что ключевой альтернативой доллару и евро является юань. Это обусловлено несколькими факторами, включая стабильный курс китайской валюты. Еще одной альтернативой ведущим мировым валютам может стать арабский дирхам.

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