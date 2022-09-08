Посол Индонезии Таварес: идет работа над возвращением прямых рейсов с Россией

Посол Индонезии в России Хосе Таварес на Восточном экономическом форуме сообщил в интервью РИА «Новости», что Москва и Джакарта работают над возобновлением прямых авиарейсов с Россией.

«Есть определенные требования, которые они (российские авиакомпании. – «Газета.Ru») должны выполнить. Например, одно из таких требований — это открытие представительства авиакомпании в Джакарте для лучшей коммуникации», — отметил он.

Посол подчеркнул, что многие авиакомпании из России заинтересованы в организации авиасообщения двух стран. В настоящее время, по его словам, власти Индонезии рассматривают возможность предоставления разрешения на полеты.

Несколько дней назад стало известно, что авиакомпания S7 Airlines с 26 сентября запустит ежедневные рейсы из Москвы в Анталью и обратно.

В июле в АТОР заявили, что власти Таиланда хотят восстановить массовый турпоток из России к зимнему сезону 2022–2023 года.

Ранее сообщалось о планах восстановить авиасообщение между Россией и Оманом.