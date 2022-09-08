«Ъ»: Китай наращивает закупку российского сырья, но не поставки оборудования

За восемь месяцев текущего года российский экспорт в Китай вырос на 50% (до $72,9 млрд). Импорт из КНР вырос лишь на 8,5% (до $44,2 млрд). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные китайского бюро таможенной статистики.

Профицит торговли с азиатской страной за год вырос вчетверо — в основном за счет наращивания Россией поставок сырья и энергоносителей в рамках «поворота на Восток».

Издание отмечается, что ускорения встречных поставок китайского оборудования, необходимого России для импортозамещения, судя по выступлению представителя КНР на Восточном экономическом форуме, России в условиях не произойдет в ближайшем будущем.

Ранее сообщалось, что согласно новой стратегии развития автопрома, в России до 2035 года планируется локализовать производство ABS, подушек безопасности, автоматических коробок передач и других ключевых автокомпонентов. Число платформ, на которых выпускаются автомобили, должно сократиться. Отрасль нуждается в основополагающем документе и развитии выпуска компонентов, однако целевые показатели сейчас названы лишь декларативно, говорят эксперты.