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Замгенсека ООН призвала дать доступ продуктам и удобрениям из России на мировые рынки

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РИА «Новости»

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло заявила, что российские продовольствия и удобрения должны выйти на зарубежные рынки. Об этом сообщает ТАСС.

«Чтобы гарантировать, что продовольствие получат все нуждающиеся, российские удобрения и продукты должны выйти на внешние рынки», — сказала замгенсека ООН, подчеркивая, что «ООН продолжает способствовать доступу этих продуктов, которые не находятся под международными санкциями, на мировые рынки».

По ее словам, смягчению продовольственного кризиса способствуют также договоренности по экспорте зерна из Украины. Согласно приведенным Ди Карло данным, с 1 августа украинские порты покинули 100 судов с 2,3 млн тонн продовольствия.

«30% грузов пошли в том числе в страны с низкими доходами и доходами ниже среднего», — отметила она, добавляя, что Всемирная продовольственная программа ООН зафрахтовала три судна для транспортировки пшеницы из Украины для гуманитарных операций.

Соглашение об экспорте зерна по Черному морю, продолжила замгенсека ООН, отчасти помогло снизить мировые цены на продовольствие, которые при этом «остаются повышенными».

Президент России Владимир Путин, выступая ранее днем на Восточном экономическом форуме, заявил, что сохраняющиеся ограничения мешают России обеспечить интересы всех потребителей на мировых продовольственных рынках.

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