Власти ДНР национализировали Донецкий комбинат «Каргилл»

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин подписал постановление о национализации имущества Донецкого комбината «Каргилл», который ранее был филиалом американской корпорации Cargill Inc. Документ опубликован на сайте главы республики.

«Обратить имущество, <...> включая движимое и недвижимое имущество, товарно-материальные ценности и другие материальные и нематериальные активы в государственную собственность ДНР без компенсации собственнику стоимость такого имущества», — говорится в тексте распоряжения.

Согласно постановлению, все обязательства, действующие ранее по договорам, заключенным до 2015 года, аннулируются.

До 2014 года «Каргилл» считался крупнейшим на Украине маслобойным предприятием и одним из основных экспортеров пищевых продуктов.

Глава ДНР также распорядился передать имущество комбината Государственной корпорации по разработке и реализации современных технологий «Донецкие технологии», бывшей ранее временным администратором компании.

В 2016 году в ДНР был принят закон о национализации собственности Украины.