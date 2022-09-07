Bild усомнился в компетентности главы Минэкономики после отрицания волны банкротств в ФРГ

Немецкое издание Bild выразило сомнение в компетентности министра экономики Германии Роберта Хабека после его неудачного ответа на вопрос об экономическом кризисе в стране из-за антироссийских санкций.

На программе телеканала ARD, куда Хабек пришел в качестве гостя, министра спросили, ждет ли он роста числа банкротств в конце зимы. Глава Минэкономики в ответ сказал, что подобная ситуация не предвидится, просто некоторые компании приостановят производство.

«То есть целые отрасли могут «просто на время прекратить производство», но это не означает, что они разорятся? <…>Неужели наш федеральный министр экономики не имеет ни малейшего представления об экономике?» — написал автор материала.

В газете подчеркнули, что рост цены на энергию уже давно является причиной банкротств по всей стране. Предприятия становятся неплатежеспособными из-за роста расходов на покупку материалов и энергии, а также снижения уровня продаж.

В конце августа Хабек заявил, что в Германии решили исключить «халявщиков» из программы компенсаций на газ.