«Газпром» сообщил о сокращении ЕС импорта российского газа почти на 50% с начала года

Российская компания «Газпром» сообщила в своем Telegram-канале, что с начала 2022 года страны Евросоюза сократили поставки российского газа на свой рынок на 48%.

По данным компании, с учетом Великобритании этот показатель составил 49%.

Ранее «Газпром» сообщил о приостановке транзита газа по трубопроводу «Северный поток». В компании пояснили это тем, что в ходе ремонтных работ на последнем действующем газоперекачивающем агрегате КС «Портовая» выявили повреждения. В «Газпроме» заявили, что работы выполняли вместе с представителями компании Siemens.

Остановка «Северного потока» лишила европейские страны 33 миллионов кубометров газа в сутки и, соответственно, одного миллиарда кубометров в месяц. Поставки газа по этой магистрали постепенно снижались с середины июня, когда под новые канадские санкции попали российские нефтегазовые и химические, в том числе ремонт турбин «Северного потока».

Между тем сохранен транзит газа через Украину — через станцию «Суджа». Этот маршрут в настоящее время является единственным для газа из России в Европу после остановки «Северного потока».