Цены на газ в Европе падают на 13%

Цены на газ в Европе на торгах падают на 13% и находятся на уровне чуть выше $2100 за тысячу кубометров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Октябрьские фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) на открытии торгов составили $2456,8 за тысячу кубометров (+0,1%), а к 17.57 мск опустились до отметки в $2128 (-13,7%).

«Максимально котировки опускались до 2111,4 доллара (-14%)», — пишет агентство.

Отмечается, что динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня - 2455,2 доллара за тысячу кубометров.

Газета The Financial Times ранее днем писала, что самые высокие цены на электричество для домохозяйств среди государств Европы зафиксированы в Великобритании, на газ — в Нидерландах. В ситуации с газом после Нидерландов следует Германия.

При этом в Венгрии зафиксированы самые низкие цены на газ для домохозяйств. Издание предполагает, что это связано с тем, что Будапешт согласовал ряд договоренностей с Россией и обеспечил поставки газа по более низким ценам.