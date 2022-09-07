Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Польский Центробанк повысил базовую ставку до самого высокого за 20 лет уровня 20:06
Пентагон заявил о передаче Украине ракет Harpoon на автомобильной платформе 20:06
Экс-футболист сборной СССР Кавазашвили заявил, что «Зенит» не отпустит Семака... 20:00
«Газпром» сообщил о сокращении ЕС импорта российского газа почти... 19:56
Журналисты раскритиковали новую версию Windows 11 19:56
«Краснодар» объявил о переходе полузащитника португальского «Шавеша» Батчи 19:51
В Петербурге хулигану, метнувшему «коктейль Молотова» в автобус... 19:45
Netflix перезапустит «Телепузиков» 19:43
ФСБ пресекла работу 90 нелегальных оружейников в 40 российских регионах 19:43
Вице-премьер Трутнев заявил, что на ВЭФ заключены соглашения на 3,2 трлн рублей 19:42

Цены на газ в Европе падают на 13%

close
100%
Global Look Press

Цены на газ в Европе на торгах падают на 13% и находятся на уровне чуть выше $2100 за тысячу кубометров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Октябрьские фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) на открытии торгов составили $2456,8 за тысячу кубометров (+0,1%), а к 17.57 мск опустились до отметки в $2128 (-13,7%).

«Максимально котировки опускались до 2111,4 доллара (-14%)», — пишет агентство.

Отмечается, что динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня - 2455,2 доллара за тысячу кубометров.

Газета The Financial Times ранее днем писала, что самые высокие цены на электричество для домохозяйств среди государств Европы зафиксированы в Великобритании, на газ — в Нидерландах. В ситуации с газом после Нидерландов следует Германия.

При этом в Венгрии зафиксированы самые низкие цены на газ для домохозяйств. Издание предполагает, что это связано с тем, что Будапешт согласовал ряд договоренностей с Россией и обеспечил поставки газа по более низким ценам.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть