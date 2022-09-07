Интернет-магазин Panasonic возобновит работу под управлением нового оператора

Интернет-магазин Panasonic 7 сентября возобновит работу в России на новой площадке Eplaza.ru, сообщил оператор магазина ООО «Еплаза» в соцсети «ВКонтакте».

В компании проинформировали покупателей, что им снова доступен весь ассортимент бренда, сохранена программа лояльности, быстрая доставка по всей России, колл-центр, официальная гарантия производителя и др. Кроме того, клиентам будет доступна возможность покупки аксессуаров и запчастей для приобретенных ранее товаров Panasonic.

Новый оператор Panasonic в России ООО «Еплаза» возглавляет Антон Смирнов, ранее он руководил направлением цифровых инноваций и прямых продаж Panasonic в России.

В марте Panasonic приостановила поставки продукции в РФ в связи с «обеспокоенностью ситуацией на Украине». Производителя внесли в перечень компаний, в отношении которых был разрешен параллельный импорт в РФ.