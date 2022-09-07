Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Сын покойного ведущего Бегака заменит отца в программе «Правила жизни» 18:37
Hockey News Hub о ситуации с вратарем Федотовым: не забывайте, что это Россия... 18:37
Бывшего топ-менеджера Twitter заподозрили в тайной работе на Илона Маска 18:36
Археологи обнаружили одноногого древнего человека возрастом 30 тысяч лет 18:33
В парламенте ФРГ считают, что санкции против России вредят Германии и ее гражданам 18:32
Мужчина погиб, упав со второго этажа в московском ТЦ 18:31
Водитель утонул вместе с автомобилем в Саратовской области 18:29
Экс-президент «Локо» Смородская раскритиковала решение о проведении... 18:27
Советник главы МВД ЛНР заявил о попадании под обстрел в Лисичанске вместе... 18:24
На Украине не исключили продолжения боевых действий в 2023 году 18:19

Вучич предсказал холодную и полярную зиму в Европе

Президент Сербии Вучич: предстоящая зима в Европе будет холодной, а следующая — полярной

close
100%
Валерий Мельников/РИА «Новости»

Президент Сербии Александр Вучич на совместной пресс-конференции с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что странам Евросоюза стоит готовиться к тому, что предстоящая зима будет холодной, а следующая станет полярной, если они считают, что могут одержать победу над Россией военным путем. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Эта зима для всех нас будет очень холодной. А если вы внимательно слушали, думаю, что следующая зима станет полярной для всей Европы», — сказал он.

Вучич также обратился к странам ЕС, сказав, что им и, в том числе Сербии, придется подготовиться к холодной и к полярной зиме, если они рассчитывают победить Россию военным путем.

Сербский лидер выразил опасение тем, что каждая из сторон конфликта ожидает поражения другой, вместо того, чтобы идти на компромисс.

Ранее Вучич заявил, что не верит в возможность достижения компромисса, который позволит урегулировать конфликт на Украине.

По его мнению, было бы лучше, если бы военные действия прекратились, но он отметил, что этого не произойдет.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть