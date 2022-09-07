Вучич предсказал холодную и полярную зиму в Европе

Президент Сербии Александр Вучич на совместной пресс-конференции с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что странам Евросоюза стоит готовиться к тому, что предстоящая зима будет холодной, а следующая станет полярной, если они считают, что могут одержать победу над Россией военным путем. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Эта зима для всех нас будет очень холодной. А если вы внимательно слушали, думаю, что следующая зима станет полярной для всей Европы», — сказал он.

Вучич также обратился к странам ЕС, сказав, что им и, в том числе Сербии, придется подготовиться к холодной и к полярной зиме, если они рассчитывают победить Россию военным путем.

Сербский лидер выразил опасение тем, что каждая из сторон конфликта ожидает поражения другой, вместо того, чтобы идти на компромисс.

Ранее Вучич заявил, что не верит в возможность достижения компромисса, который позволит урегулировать конфликт на Украине.

По его мнению, было бы лучше, если бы военные действия прекратились, но он отметил, что этого не произойдет.