Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Росрыболовство захотело найти возможность для введения ограничений на вывоз... 14:10
Астрономы открыли землеподобную планету в обитаемой зоне в 100 световых годах от... 14:09
Карпин допустил проведение матча сборной России с командой Медиалиги 14:08
Режиссер Молочников заявил о «нулевой» позиции Богомолова... 14:08
Крис Пайн опроверг предположения, что на него плюнул Гарри Стайлс 14:04
Мясная ассоциация: запрет на разведение кур может затронуть до миллиона... 14:03
Канцлер ФРГ Шольц назвал «доброй традицией» способность немцев сплачиваться... 14:03
Путин поручил «Росатому» принять меры для усиления безопасности... 14:02
В Барнауле восьмилетнего ребенка пытались похитить трое мужчин 14:02
Британский наемник объяснил, почему ВСУ неспособны на крупные контрнаступления 14:02

Путин: бизнес России демонстрирует высокий уровень ответственности перед страной

close
100%
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), заявил, что российский бизнес в условиях западных ограничений показывает высокий уровень ответственности перед страной и гражданами, передает РИА «Новости».

«Предпринимательское сообщество в целом российское сегодня демонстрирует в высшей степени свою ответственность перед страной, перед родиной, перед гражданами России. Я хочу это отметить и хочу за это поблагодарить», — отметил президент.

Ранее Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ заявил, что решения стран Запада, нарушающие экономические законы, «вернутся бумерангом».

До этого Путин в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что РФ в случае введения ограничения на российские энергоресурсы никому не будет поставлять газ и нефть в ущерб себе. При этом он подчеркнул, что Россия будет выполнять контрактные обязательства.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Все новости на тему:
VII Восточный экономический форум: на пути к многополярному миру
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть