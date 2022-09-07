Путин: бизнес России демонстрирует высокий уровень ответственности перед страной

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), заявил, что российский бизнес в условиях западных ограничений показывает высокий уровень ответственности перед страной и гражданами, передает РИА «Новости».

«Предпринимательское сообщество в целом российское сегодня демонстрирует в высшей степени свою ответственность перед страной, перед родиной, перед гражданами России. Я хочу это отметить и хочу за это поблагодарить», — отметил президент.

Ранее Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ заявил, что решения стран Запада, нарушающие экономические законы, «вернутся бумерангом».

До этого Путин в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что РФ в случае введения ограничения на российские энергоресурсы никому не будет поставлять газ и нефть в ущерб себе. При этом он подчеркнул, что Россия будет выполнять контрактные обязательства.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.