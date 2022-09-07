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Путин: спад экономики России до конца года составит около 2%

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в текущем году в стране не произойдет сильного спада экономики, который предрекали ранее. Его слова на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума передает ТАСС.

Путин уточнил, что экономический спад будет незначительным и составит около 2%.

«Предрекали, что будет очень большой спад экономики, ВВП. Этого не случится. Спад будет, но незначительный, где-то два — два с небольшим процента», — сказал президент.

Он подчеркнул, что «негативное развитие событий» удалось предотвратить с помощью «энергичных и выверенных мер», принятых правительством.

По словам Путина, в 2022 расходы федерального бюджета составят на 20% больше, чем в 2021 году — это говорит о должной поддержке направлений, которые правительство ранее выбрало в качестве приоритетных.

Ранее президент заявил, что в случае введения ограничения на российские энергоресурсы РФ не станет никому поставлять газ и нефть в ущерб себе.

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