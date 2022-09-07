Путин напомнил Западу о законе бумеранга

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что решения стран Запада, нарушающие экономические законы, «вернутся бумерангом». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нельзя наносить ущерба объективным экономическим законам. Бумерангом все вернется назад », — сказал он, отвечая на вопрос о поставках газа в Европу.

Президент отметил, что так происходит везде и в экономике по-другому сделать нельзя.

Ранее Путин в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что Россия в случае введения ограничения на российские энергоресурсы никому не будет поставлять газ и нефть в ущерб себе. При этом он подчеркнул, что Россия будет выполнять контрактные обязательства.

Кроме того, по его словам, в экономике России пройден пик самой сложной ситуации и она показывает положительную динамику на фоне ситуации в остальном мире.