Путин заявил, что бюджет России будет сверстан с профицитом почти на полтриллиона рублей

Бюджет России в 2022 году будет профицитным на уровне около полутриллиона рублей. Об этом во время выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА «Новости».

«У нас стабилизировались государственные финансы. Хочу отметить, что бюджет будет сверстан с профицитом в этом году — почти под 0,5 триллиона рублей — где-то 485 миллиардов рублей», — отметил Путин.

5 сентября на сайте Минфина сообщалось, что объем дополнительных нефтегазовых доходов в бюджет России в августе превысил прогноз ведомства на 85,9 млрд рублей. По ранним прогнозам Минфина, по итогам августа нефтегазовые доходы России должны были составить 359,5 млрд рублей. В сентябре же он прогнозируется на уровне 403,4 млрд рублей. Исходя из этого, общий объем дополнительных доходов от нефти и газа, которые Минфин должен был бы отправить на покупку золота и валюты, составляет 489,3 млрд рублей.

До этого научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев заявил, что в случае принятия инициативы западных стран о введении «потолка цен» на российскую нефть национальный бюджет ощутит недолгие и незначительные последствия.