Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Росрыболовство захотело найти возможность для введения ограничений на вывоз... 14:10
Астрономы открыли землеподобную планету в обитаемой зоне в 100 световых годах от... 14:09
Карпин допустил проведение матча сборной России с командой Медиалиги 14:08
Режиссер Молочников заявил о «нулевой» позиции Богомолова... 14:08
Крис Пайн опроверг предположения, что на него плюнул Гарри Стайлс 14:04
Мясная ассоциация: запрет на разведение кур может затронуть до миллиона... 14:03
Канцлер ФРГ Шольц назвал «доброй традицией» способность немцев сплачиваться... 14:03
Путин поручил «Росатому» принять меры для усиления безопасности... 14:02
В Барнауле восьмилетнего ребенка пытались похитить трое мужчин 14:02
Британский наемник объяснил, почему ВСУ неспособны на крупные контрнаступления 14:02

Путин заявил, что бюджет России будет сверстан с профицитом почти на полтриллиона рублей

close
100%
Коллаж «Газеты.Ru»

Бюджет России в 2022 году будет профицитным на уровне около полутриллиона рублей. Об этом во время выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА «Новости».

«У нас стабилизировались государственные финансы. Хочу отметить, что бюджет будет сверстан с профицитом в этом году — почти под 0,5 триллиона рублей — где-то 485 миллиардов рублей», — отметил Путин.

5 сентября на сайте Минфина сообщалось, что объем дополнительных нефтегазовых доходов в бюджет России в августе превысил прогноз ведомства на 85,9 млрд рублей. По ранним прогнозам Минфина, по итогам августа нефтегазовые доходы России должны были составить 359,5 млрд рублей. В сентябре же он прогнозируется на уровне 403,4 млрд рублей. Исходя из этого, общий объем дополнительных доходов от нефти и газа, которые Минфин должен был бы отправить на покупку золота и валюты, составляет 489,3 млрд рублей.

До этого научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев заявил, что в случае принятия инициативы западных стран о введении «потолка цен» на российскую нефть национальный бюджет ощутит недолгие и незначительные последствия.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть