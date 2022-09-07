Путин: пик самой сложной ситуации в экономике России пройден

Президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), заявил, что пик самой сложной ситуации в экономике России пройден, передает ТАСС.

«Хочу отметить, мы считаем, и в правительстве, и в администрации президента наши эксперты считают, что пик, самая сложная ситуация [в экономике страны], пройдена. Ситуация нормализуется, об этом говорят и макроэкономические показатели», — заявил Путин.

Он отметил, что российская экономика показывает положительную динамику на фоне ситуации в остальном мире.

Ранее президент России Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме заявил, что глобальная экономика и система международных отношений переживают сложные времена, однако сотрудничество возобладает над трудностями.

По словам Путина, при созидательном партнерстве и использовании конкурентных преимуществ стран Азиатско-Тихоокеанского региона откроются новые «колоссальные» возможности.