Путин указал, как работают ограничения на экспорт продовольствия из России

Президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), указал, как работают ограничения на зерновой и другой продовольственный экспорт из России, сообщает РИА «Новости».

«Формально с наших удобрений, так же как с продовольствия, сняты санкции, но фактически ограничения существуют, это такая хитро сделанная, сложная ситуация, когда вроде против наших продуктов напрямую санкций нет, но есть ограничения, связанные с логистикой, с фрахтом судов, с проводкой денег, со страхованием», — пояснил Путин.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил о срыве стамбульской сделки по экспорту продовольствия, так как ни одно российское судно не смогло вывезти зерно.

Он допустил, что договоренности не будут продлены после истечения четырехмесячного срока действия первого соглашения. О невыполнении Западом условий продуктовой сделки также заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.