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Путин сообщил, что юань и рубль будут использоваться в равной пропорции при расчетах за газ с Китаем

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Александр Демьянчук/РИА «Новости»

Доверие к доллару утрачено, поэтому Россия и Китай будут использовать рубль и юань в одинаковых пропорциях при расчетах за газ. Об этом в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил президент России Владимир Путин, передает «Интерфакс»

«Расчет будет производиться в равным пропорциях — «50 на 50». Доверие к доллару утрачено, поэтому Россия стремится уйти от расчетов в недружественной валюте», — отметил Путин.

По его словам, Россия постепенно, шаг за шагом, старается уйти от использования таких ненадежных валют как доллар, евро и фунт стерлингов, в которых производились расчеты, хранились резервы и номинировались активы. При этом даже партнеры США также пытаются снизить свои активы в долларах.

6 сентября в Telegram-канале «Газпрома» сообщалось, что российский энергетический холдинг «Газпром» и китайская нефтегазовая корпорация CNPC перейдут на расчеты в рублях и юанях при поставках газа в Китай. Уточняется, что глава российского холдинга Алексей Миллер и председатель совета директоров CNPC Дай Хоулян подписали дополнительные соглашения к долгосрочному договору купли-продажи газа по «восточному» маршруту в ходе встречи в рамках ВЭФ-2022.

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