Путин: Россия продолжит наращивать и развивать транспортный потенциал

Россия в дальнейшем продолжит развивать и наращивать свой транспортный потенциал в различных отраслях. Об этом во время выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Используя наши естественные конкурентные преимущества, мы продолжим наращивать свой транспортный потенциал», — отметил Путин.

По его словам, будут строиться и расширяться сети автомобильных и железных дорог, возводиться новые подходы к морским терминалам, а также наращиваться их мощность.

В начале августа Путин рассказал, как будет развиваться железная дорога в России на Азовском, Черном и Каспийском морях — новые ж/д пути будут обеспечивать подход к портам этих морей. Он отметил, что имеет в виду развитие Центрального транспортного узла и железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов, строительство Северного широтного хода и расширение Восточного полигона, БАМа и Транссиба.

В конце мая заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов рассказал, что завод «Москвич», на котором ранее выпускали автомобили марки Renault, сможет производить автомобили для такси и каршеринга столицы и Московской области.