Премьер Стёре заявил, что Норвегия рассматривает возможность ввести ограничение цен на газ

Премьер-министр Норвегии Юнас Гар Стёре заявил, что Осло рассматривает возможность на добровольной основе ввести ограничение цен на газ. Об этом он сказал в интервью газете The Financial Times.

«Я не закрываю двери ни для каких идей ... В глубочайших интересах Норвегии уменьшить нестабильность, повысить надежность для наших союзников и партнеров», — сказал политик.

По его словам, Норвегия уже расширила экспорт газа в Европу на 10% в 2022 году и рассчитывает на то, чтобы ее признали «предсказуемым и долгосрочным» партнером.

При этом Стёре добавил, что Европейский союз получает газ от новых поставщиков в США и на Ближнем Востоке, на этом фоне в Брюсселе не должны принимать поспешных решений, чтобы не стало меньше предложений перед началом зимы.

Ранее издание Politico писало, что в ЕС хотят ограничить цену на российский газ, но считают этот шаг рискованным.