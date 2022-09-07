Путин: отрасль гражданской авиации РФ ожидает «системное перевооружение»

Президент России Владимир Путин заявил, что гражданскую авиацию страны в ближайшем будущем ожидает «системное перевооружение» и переход на самолеты российского производства. Об этом российский лидер сообщил в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), его цитирует ТАСС.

«Отмечу, что в целом российскую отрасль авиаперевозок ожидает системное перевооружение», — сказал президент.

Путин также подчеркнул, что все авиакомпании РФ, включая «Аэрофлот», уже сформировали «крупнейший в современной истории пакет заказов», в который входят 500 магистральных самолетов, произведенных в России.

Ранее сообщалось, что Объединенная авиастроительная корпорация и «Аэрофлот» в рамках ВЭФ подписали соглашение о приобретении 339 российских самолетов. Согласно документу, в период с 2023 по 2030 год группе «Аэрофлот» на условиях аренды будет передано 210 самолетов МС-21, 89 самолетов Superjet-New и 40 Ту-214.

2 сентября Минпромторг предложил выделить около 5,14 млрд рублей на производство российских гражданских самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet 100 (SSJ100).