Путин заявил о продлении программы дальневосточной ипотеки минимум до 2030 года

Программа дальневосточной льготной ипотеки будет продлена как минимум до 2030 года. Об этом во время выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА «Новости».

«Ипотеку могут получить теперь и врачи, и учителя вне зависимости от возраста. Программа рассчитана до 2024-го, предлагаю продлить до 2030 года»,— отметил Путин.

По его словам, дальневосточная ипотека будет предоставляться с прежней ставкой, то есть под 2%.

Глава государства добавил, что необходимо направить на обновление городов Дальнего Востока дополнительно 5 млрд рублей в год.

18 августа премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что программа льготного кредитования «Сельская ипотека» будет продлена бессрочно, ставка при этом останется прежней — 3%. По его словам, жители российских сел смогут оформлять кредиты на покупку или строительство своего дома «не опасаясь, что не успеют до завершения программы».

До этого Мишустин заявил, что правительство РФ перечислит еще 45,5 млрд рублей на выполнение программ льготной ипотеки.