Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Mash: Никита Михалков вышел из семейного кулинарного проекта «Едим как... 11:03
39-летняя Виктория Лопырева опубликовала фото в купальнике 11:03
Путин указал, как работают ограничения на экспорт продвольствия из России 11:02
В ОНК заявили, что арестованная журналистка Баязитова не жалуется на условия... 11:01
Путин: мир должен быть более справедливым и не быть основанным на диктате одной... 10:59
Пододки «Уфа» и «Кронштадт» проходят испытания на глубине 100 метров 10:59
Гарик Харламов назвал себя «одиноким волком» на фоне слухов... 10:55
Борющийся с афазией Брюс Уиллис целуется с молодой женой на новом фото 10:52
В Новосибирске 14 автомобилей получили повреждения, попав в яму... 10:52
Путин: РФ всегда будет проводить самостоятельную политику и защищать свои интересы 10:50

Путин заявил о продлении программы дальневосточной ипотеки минимум до 2030 года

Программа дальневосточной льготной ипотеки будет продлена как минимум до 2030 года. Об этом во время выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА «Новости».

«Ипотеку могут получить теперь и врачи, и учителя вне зависимости от возраста. Программа рассчитана до 2024-го, предлагаю продлить до 2030 года»,— отметил Путин.

По его словам, дальневосточная ипотека будет предоставляться с прежней ставкой, то есть под 2%.

Глава государства добавил, что необходимо направить на обновление городов Дальнего Востока дополнительно 5 млрд рублей в год.

18 августа премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что программа льготного кредитования «Сельская ипотека» будет продлена бессрочно, ставка при этом останется прежней — 3%. По его словам, жители российских сел смогут оформлять кредиты на покупку или строительство своего дома «не опасаясь, что не успеют до завершения программы».

До этого Мишустин заявил, что правительство РФ перечислит еще 45,5 млрд рублей на выполнение программ льготной ипотеки.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть