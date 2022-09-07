Греф спрогнозировал снижение ВВП России в 2022 году примерно на 4,5%

Глава Сбербанка Герман Греф в ходе пресс-конференции на ВЭФ полагает, что российская экономика по итогам текущего года снизится примерно на 4,5%.

В июне Греф заявил, что ждет спада отечественной экономики по итогам года, а также спада в 2023 году, при этом в 2024 году Греф ожидает выхода на рост.

«На сегодняшний день наш прогноз по ВВП в этом году составляет примерно минус 4,5%. Это значительно более оптимистично, чем те прогнозы, которые складывались в начале кризисной ситуации», — заявил Греф, говоря о макроэкономическом прогнозе.

Также Греф выразил мнение, что Китай неизбежно станет ключевым российским партнером, в связи с этим влияние доллара на экономику РФ последовательно снизится в пользу юаня.

Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что экономика России по итогам 2022 года сократится чуть более чем на 2%.