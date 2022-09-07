Герман Греф: Сбербанк вышел на прибыльный трек

Сбербанк вышел на прибыльный трек и ожидает позитивный финансовый результат во втором полугодии, заявил на онлайн пресс-конференции в рамках ВЭФ-2022 глава кредитной организации Герман Греф.

«В принципе все идет по плану. Мы, действительно, вторую половину года прогнозируем позитивные финансовые результаты, мы вышли на прибыльный трек», — сказал глава Сбербанка.

По его словам, банк уже почти полностью сформировал необходимые резервы, при этом объем создания резервов в августе вернулся на докризисный уровень. Греф также отметил, что Сбербанк практически перестал использовать какие-либо льготы Центробанка в целях регулятивного учета.

Глава Сбербанка сообщил, что банк адаптируется к новой реальности и активно меняет бизнес-модель, поэтому вторая половина года, согласно его ожиданиям, будет «складываться значительно более позитивно».

Герман Греф также подтвердил, что Сбербанку не потребуется докапитализация за счет государства, так как кредитная организация самостоятельно справилась со всеми возникшими проблемами. Ранее глава Сбербанка уже говорил, что банку хватит прибыли 2021 года для соблюдения всех нормативов ЦБ и продолжения кредитования, несмотря на санкции.