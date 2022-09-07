Глава АЛРОСА Иванов заявил о строительстве нового рудника в Якутии за 120 млрд рублей

Приблизительная стоимость строительства нового подземного рудника на алмазном месторождении «Мир» в Якутии составляет около 120 млрд рублей, а добыча может начаться уже в 2030-х годах. Об этом РБК на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил гендиректор АЛРОСА Сергей Иванов.

«Это очень капиталоемкая стройка — горизонт инвестирования более 10 лет, только пять-семь лет придется строить стволы. Ориентировочная стоимость проекта составит около 120 млрд руб. в сегодняшних ценах. Добыча может быть возобновлена в 2030-х годах», — отметил Иванов.

По его словам, инвестиционное решение уже принято. При этом запасы алмазов на руднике составляют около 200 млн карат. Также доразведка показала, что это число еще может увеличиться. Однако первую выручку от продажи алмазов компания сможет получить лишь через 10 лет с учетом сроков строительства.

Месторождение «Мир» является одним из крупнейших по запасам алмазов в мире. Работа рудника была остановлена в 2017 году из-за аварии. После этого рудник законсервировали. Однако уже в 2019 году АЛРОСА анонсировала работы по восстановлению рудника, но только не ранее 2024 года.

23 августа агентство Bloomberg сообщило, что российская горнорудная компания АЛРОСА нарастила объемы экспорта необработанных алмазов в Индию на сумму более $250 млн в месяц. За относительно короткий отрезок времени компании удалось «незаметно возобновить» поставки за рубеж, несмотря на санкции США.