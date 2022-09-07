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Генпрокурор России Краснов рассказал о работе над отменой проверок бизнеса

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Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА «Новости»

Генпрокурор России Игорь Краснов на Восточном экономическом форуме заявил, что прокуратура отказывает в проведении 60% внеплановых проверок бизнеса контролирующими органами. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что мораторий на проверки бизнеса – действенная мера снижения административного давления.

«Доля отказов прокуроров в согласовании внеплановых проверок в этом году в целом по стране достигла 60%, а в Дальневосточном макрорегионе отклонено три четверти соответствующих инициатив контролеров», — сказал генпрокурор.

В перспективе, по словам Краснова, большинство проверок предпринимателей, чья деятельность не связана с рисками причинения вреда, может быть отменено полностью и навсегда. На текущий момент эта идея прорабатывается.

«Непосредственно позиция прокуратуры: меньше проверок — больше пользы для экономики», — резюмировал генпрокурор.

В июле президент Российской Федерации Владимир Путин указал, что вопросы о роли государства в сфере экономики необходимо решать, опираясь на интересы людей и страны.

Кроме того, в июне Путин в ходе Петербургского международного экономического форума предложил навсегда отказаться от большинства проверок всего российского бизнеса.

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