Курс японской иены опустился до минимума августа 1998 года

Стоимость японской иены за минувшие сутки опустилась до минимума августа 1998 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Токийской биржи.

К 05:30 (мск) иена торговалась по курсу 143,73–143,74 иены за 1$. На бирже в Нью-Йорке курс снизился до 143,45 иены за 1$.

Отмечается, что курс иены падает на фоне роста разрыва в учетных ставках Банка Японии и западных регуляторов.

В августе в научно-исследовательском центре Teikoku Databank предупреждали, что осенью цены на продовольственные товары в Японии вырастут.

Ранее в японском министерстве финансов заявили, что совокупный государственный долг Японии вырос до крупнейшей за историю наблюдения отметки — $9,5 трлн или 1 241,3 трлн иен.