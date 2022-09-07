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Курс японской иены опустился до минимума августа 1998 года

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Global Look Press

Стоимость японской иены за минувшие сутки опустилась до минимума августа 1998 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Токийской биржи.

К 05:30 (мск) иена торговалась по курсу 143,73–143,74 иены за 1$. На бирже в Нью-Йорке курс снизился до 143,45 иены за 1$.

Отмечается, что курс иены падает на фоне роста разрыва в учетных ставках Банка Японии и западных регуляторов.

В августе в научно-исследовательском центре Teikoku Databank предупреждали, что осенью цены на продовольственные товары в Японии вырастут.

Ранее в японском министерстве финансов заявили, что совокупный государственный долг Японии вырос до крупнейшей за историю наблюдения отметки — $9,5 трлн или 1 241,3 трлн иен.

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