Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Мантуров рассказал, когда состоится презентация автомобиля Aurus Komendant 04:55
Стало известно о состоянии белой медведицы с острова Диксон, перевезенной... 04:48
Нападающий «ПСЖ» Месси был заменен в матче Лиги чемпионов впервые... 04:48
Лидер Мьянмы заявил о возможном расширении списка поставок вооружений из РФ 04:46
Лихачев: геополитическая ситуация не помешала проектам «Росатома» в Азии 04:40
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: западные политики ведут себя как тинейджеры 04:40
В «Барселоне» отреагировали на информацию об интересе... 04:29
Politico: в ЕС хотят ограничить цену на российский газ, но считают этот шаг... 04:19
Итальянский журналист Фоа раскритиковал сделку Германии и Франции по газу и... 04:15
Washington Post: Трамп хранил документы о ядерных возможностях иностранного... 04:08

Мораторий на банкротство в РФ не будет продлеваться

close
100%
Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Российское правительство больше не планирует продлевать мораторий на возбуждение дел о банкротстве граждан и компаний. Но как отметил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в рамках Восточного экономического форума, при этом власти готовы обсуждать возможные исключения с профильными ведомствами.

«Позиция, которую мы обсуждали в правительстве — не продлевать мораторий на банкротство, потому что в настоящий момент это создает гораздо больше вопросов. Это в том числе и запрос самого предпринимательского сообщества», — пояснил чиновник.

Решетников также рассказал о моратории на проверки бизнеса. По его мнению, стоит отказаться от «тотального моратория».

«По объектам высокого и сверхвысокого риска, давайте честно скажем, мы уже три года находимся в режиме постоянного моратория. Либо надо уже отменять требования, если мы понимаем, что эти требования не являются необходимыми. Есть мораторий, ничего не происходит, и тогда надо выходить из этой системы. Либо все-таки, если мы понимаем, что там есть риски для жизни и здоровья граждан, то, в общем, надо за этим смотреть», — разъяснил свою позицию по вопросу глава Минэкономразвития.

Ранее бизнес попросил Минпромторг отменить мораторий на внеплановые проверки. Представители бизнеса отметили в письме ведомству, что отменой моратория хотят привлечь к ответственности тех участников рынка, которые нелегально производят товар, пользуясь отсутствием проверок. Из-за этого добросовестным участникам рынка приходится конкурировать с дешевым контрафактом.

В свою очередь предпринимателям будет проще оспорить результаты контрольно-надзорных мероприятий, проводимых уполномоченными органами во время моратория на проведение плановых и внеплановых проверок.

Также министерство промышленности и торговли Российской Федерации подготовило предложения по поддержке промышленных кластеров, которые будут отвечать за импортозамещение технологически сложной продукции.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть