Мораторий на банкротство в РФ не будет продлеваться

Российское правительство больше не планирует продлевать мораторий на возбуждение дел о банкротстве граждан и компаний. Но как отметил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в рамках Восточного экономического форума, при этом власти готовы обсуждать возможные исключения с профильными ведомствами.

«Позиция, которую мы обсуждали в правительстве — не продлевать мораторий на банкротство, потому что в настоящий момент это создает гораздо больше вопросов. Это в том числе и запрос самого предпринимательского сообщества», — пояснил чиновник.

Решетников также рассказал о моратории на проверки бизнеса. По его мнению, стоит отказаться от «тотального моратория».

«По объектам высокого и сверхвысокого риска, давайте честно скажем, мы уже три года находимся в режиме постоянного моратория. Либо надо уже отменять требования, если мы понимаем, что эти требования не являются необходимыми. Есть мораторий, ничего не происходит, и тогда надо выходить из этой системы. Либо все-таки, если мы понимаем, что там есть риски для жизни и здоровья граждан, то, в общем, надо за этим смотреть», — разъяснил свою позицию по вопросу глава Минэкономразвития.

Ранее бизнес попросил Минпромторг отменить мораторий на внеплановые проверки. Представители бизнеса отметили в письме ведомству, что отменой моратория хотят привлечь к ответственности тех участников рынка, которые нелегально производят товар, пользуясь отсутствием проверок. Из-за этого добросовестным участникам рынка приходится конкурировать с дешевым контрафактом.

В свою очередь предпринимателям будет проще оспорить результаты контрольно-надзорных мероприятий, проводимых уполномоченными органами во время моратория на проведение плановых и внеплановых проверок.

Также министерство промышленности и торговли Российской Федерации подготовило предложения по поддержке промышленных кластеров, которые будут отвечать за импортозамещение технологически сложной продукции.