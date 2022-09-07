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Спрос на российские суда до 2035 года составит около 1,5 тыс. шт.

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Никита Грейдин/РИА «Новости»

Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов на Восточном экономическом форуме заявил, что Минпромторг оценивает спрос на российские суда до 2035 года в 1,5 тыс. шт.
«Порядка 1,5 тыс. судов мы должны построить до 2035 года на российских верфях», — указал представитель властей. Об этом пишет ТАСС.

Крупнейшими центрами российского судостроения являются Санкт-Петербург, Северодвинск, Нижний Новгород, Калининградская область. В России действуют около 170 судостроительных предприятий, 86 из них — государственные.

Самые большие в мире подводные лодки и ледоколы разработаны и построены на верфях России. Постановлением Правительства России от 30 мая 2017 года №659 установлен профессиональный праздник — День кораблестроителя (судостроителя), который отмечается 29 июня, в этот день в 1667 году был издан указ царя Алексея Михайловича о строительстве первого русского корабля «Орел».

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