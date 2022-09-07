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Костин: уровня ВВП РФ 2021 года можно будет достичь через 4–5 лет

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что банк ожидает падения российской экономики на 4% в 2022 году, в 2023 году — на 1,5%. Уровня ВВП РФ 2021 года (рост на 4,6%) можно достичь через четыре-пять лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы считаем, что где-то в районе 4% падение в этом году. <…> В следующем году мы ожидаем сокращения ВВП на 1,5% и в 2024 году уже выход на годовой основе на экономический рост. В целом уровень 2021 года, мы считаем, можно достичь через четыре-пять лет», — заявил Костин.

Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что экономика России по итогам 2022 года сократится чуть более чем на 2%.

До этого министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников рассказал, что ситуация в экономике складывается лучше ожиданий, РФ удалось избежать дестабилизации финансовой системы в связи с международными санкционными мерами. Министр подчеркнул, что текущие экономические показатели лучше, чем прогнозировалось в начале весны 2022 года. За второй квартал объем ВВП России сократился только на 4%.

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