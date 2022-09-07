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Пушков усомнился, что США удастся убедить Индию и КНР поддержать лимит цен на нефть

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Сенатор Алексей Пушков написал в Telegram-канале, что администрации США вряд ли удастся подтянуть КНР и Индию к своей политике ограничения цен на нефть из России.

«Подтянуть Китай и Индию к своей политике «потолка» для цены на российскую нефть — сверхзадача администрации США. Вряд ли, впрочем, ей это удастся», — заявил Пушков.

Он полагает, что участие Китая в этой схеме маловероятно, так как Пекин не пойдет на то, чтобы усиливать позиции Запада, который настроен противостоять КНР. Не верит Пушков и в поддержку идеи лимита цен со стороны Индии, так как у нее есть потребность в российской нефти.

«Ведь Россия уже предупредила, что не будет поставлять нефть странам, которые поддержат введение такого потолка. Вряд ли это не понимают в Вашингтоне. Просто делают вид, что не понимают», — добавил сенатор.

2 сентября министры финансов стран G7 подтвердили намерение ввести лимит цен на нефть из России: с 5 декабря 2022 года для сырой нефти, а с 5 февраля 2023 года – для нефтепродуктов.

После этого министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури заявил, что Индия оценит предложение стран G7 о введение лимита цен на российскую нефть. Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо подчеркнул, что Индия «открыта» к идее присоединиться к усилиям по ограничению цен на российские нефтепродукты.

В Китае, в свою очередь, выразили надежду на пересмотр предложения о потолке цен на российскую нефть.

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