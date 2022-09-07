Reuters: Гааге, возможно, разрешат пользоваться заключенными с «Газпромом» контрактами

Правительство Нидерландов разрешило некоторым городам, в том числе Гааге, пользоваться заключенными с дочерней компанией «Газпрома» контрактами до 1 января 2023 года. Об этом сообщает Reuters.

Агентство ссылается на письмо нидерландского министра по вопросам климата и энергетики Роба Йеттена, которое он адресовал парламенту. В обращении он просит позволить городам не приостанавливать контракты с российскими поставщиками до 1 января 2023 года.

Согласно санкциям Евросоюза в отношении России, правительствам и другим госорганам необходимо до 10 октября разорваться все контракты с российскими компаниями, однако в Нидерландах при поиске альтернативных поставщиков возникли трудности.

В Европейской комиссии также отметили, что ЕС работает над тем, чтобы перестать зависеть от всех российских ископаемых видов топлива.

В конце августа стало известно, что импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в Нидерландах вырос на 35% за первые шесть месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.