Премьер Польши Моравецкий уличил Брюссель в медленной реакции на энергокризис в Европе

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время выступления на экономическом форуме в Карпаче заявил, что Брюссель недостаточно оперативно реагирует на ситуацию с энергетическим кризисом в Европе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он указал, что Брюссель не принимает должных мер в текущих обстоятельствах, а европейские страны переживают ценовой шок. По словам Моравецкого, стабильная работа предприятий оказывается под угрозой, а часть домохозяйств беднеют.

«Проблема <…> Брюсселя — скорость реакции. Все в Европе соглашаются, что Еврокомиссия действует слишком медленно», — отметил польский премьер, подчеркнув, что действия ЕК нельзя назвать адекватными.

Кроме того, такие страны как Польша и Чехия, «связаны по рукам этой системой», добавил Моравецкий.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок предупредила о риске раскола Европы из-за дефицита энергии.

Цены на энергоносители в Европе растут на фоне введения санкций, которые последовали в ответ на проведение Москвой спецоперации на Украине. В частности, ЕС стремится к сокращению зависимости от нефти и газа из России. Кроме того, в настоящее время обсуждается введение лимита цен на российские энергоносители.