Reuters: ЕС и США почти вдвое нарастили импорт никеля и алюминия из РФ в марте-июне

Европейский Союз и Соединенные Штаты нарастили поставки российского никеля и алюминия с марта по июнь почти в два раза, сообщает агенство Reuters, ссылаясь на информацию из базы торговых данных ООН Comtrade.

«Импорт основных российских цветных металлов - алюминия и никеля - в ЕС и США в марте-июне вырос на 70%», — говорится в материале.

Агенство отмечает, что рост импорта вырос на фоне логистических проблем и трудностей торговли с Россией.

Также издание сообщает, что за март-июнь Штаты импортировали на 70% больше никеля и на 21% больше алюминия, а ЕС — на 22% больше никеля и на 13% больше алюминия в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом Евросоюз остается основным импортером российского алюминия. Экспортерами российского алюминия и никеля являются компании «Русал» и «Норникель».

В марте замглавы Минфина США Адевале Адейемо заявил, что страна может ввести эмбарго на торговлю с Россией.