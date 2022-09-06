Глава МИД Германии Бербок заявила, что страна «никогда не получала дешевый российский газ»

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ «оплачивала» российский газ в том числе за счет ослабления национальной безопасности страны. Берлин «никогда не получал дешевый газ» из России, приводит слова политика «РИА Новости».

«В действительности мы никогда не получали дешевый газ из России. Рыночная цена могла быть в некоторые моменты выгодной, но она привела к слепой зависимости или обмену инфраструктурами, который являлся фактически риском для безопасности. Мы оплатили каждый кубометр российского газа вдвойне и втройне за счет нашей национальной безопасности», — отметила Бербок.

6 сентября глава МИД Германии Анналена Бербок также заявила, что Берлин сейчас не рассматривает возможность введения полного запрета на российские энергоресурсы, включая нефть и газ.

Это объясняется тем, что ФРГ не может в столь короткий промежуток времени найти альтернативных поставщиков топлива. Германия получает большое количество энергоресурсов из России, и не может «за один день» полностью отказаться от них.