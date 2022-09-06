Мосбиржа с 12 сентября предоставит доступ к рынку акций «дружественным» нерезидентам

Мосбиржа разрешит совершать операции на рынке акций нерезидентам из «дружественных» стран. Совершать сделки они смогут с 12 сентября 2022 года, говорится в сообщении торговой площадки.

«С 12 сентября 2022 года Московская биржа предоставит возможность совершать операции на рынке акций клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентам, находящимся под контролем российских юридических или физических лиц», — говорится в пресс-релизе.

Для нерезидентов из «дружественных» стран откроют доступ ко всем акциям за исключением сделок, связанных с ценными бумагами стратегических и ряда иных предприятий. Кроме того, такие клиенты смогут совершать операции с облигациями, уточняется в сообщении торговой площадки.

5 сентября Мосбиржа возобновила торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов. Торговая система стала доступна для снятия ранее выставленных заявок. С 12 сентября Мосбиржа также планировала возобновить вечерние торги на фондовом рынке. На рынке акций станут доступны 46 ценных бумаг, в том числе из Индекса Мосбиржи, а также сделки РПС и РПС с ЦК.