Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Звезда «Сумерек» Питер Фачинелли стал отцом в четвертый раз 15:15
Власти Запорожья сообщили о взрыве в центре Бердянска 15:14
Друг Глаголевой рассказал, как она пережила измену и уход мужа 15:13
Лавров заявил, что политика Трасс не укрепит позицию Великобритании на мировой арене 15:10
В Германии число обанкротившихся фирм и граждан выросло на 26% в августе 15:10
Глава МИД Бербок заявила, что ФРГ не сможет за один день отказаться от энергии... 15:09
SHAMAN анонсировал концерты в Москве и Санкт-Петербурге 15:08
Суд в США постановил назначить стороннего эксперта для анализа изъятых... 15:07
Глава Вахтанговского театра Крок высказался против запрета спектаклей в России 15:05
Трасс вступила в должность премьер-министра Великобритании 15:04

Bloomberg: Евросоюз может принять решение о предельной цене газа из РФ на этой неделе

close
100%
Bernadett Szabo/Reuters

Министры энергетики стан Европейского союза на этой неделе, возможно, примут решение по вопросу введения потолка цен на газ из России. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на министра экологических преобразований Испании Тересу Риберу.

Сообщается, что Рибера считает реализацию лимита стоимости газа возможной. При этом, по словам министра, сложно сделать так, чтобы эта мера работала во всех государствах Евросоюза.

«Мы проведем важные дебаты, чтобы задать Европейской комиссии направление», — приводит агентство слова министра.

9 сентября Совет ЕС по энергетике рассмотрит возможность ограничения цен на российский газ в качестве меры сдерживания цен на энергетические ресурсы.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж поддержит установку лимита цен на российский газ, поставляемый по газопроводу, если Европейская комиссия предложит такую меру.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть