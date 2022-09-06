Bloomberg: Евросоюз может принять решение о предельной цене газа из РФ на этой неделе

Министры энергетики стан Европейского союза на этой неделе, возможно, примут решение по вопросу введения потолка цен на газ из России. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на министра экологических преобразований Испании Тересу Риберу.

Сообщается, что Рибера считает реализацию лимита стоимости газа возможной. При этом, по словам министра, сложно сделать так, чтобы эта мера работала во всех государствах Евросоюза.

«Мы проведем важные дебаты, чтобы задать Европейской комиссии направление», — приводит агентство слова министра.

9 сентября Совет ЕС по энергетике рассмотрит возможность ограничения цен на российский газ в качестве меры сдерживания цен на энергетические ресурсы.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж поддержит установку лимита цен на российский газ, поставляемый по газопроводу, если Европейская комиссия предложит такую меру.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.