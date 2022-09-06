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Венгрия намерена снизить зависимость от газа РФ

Министр Палькович назвал целью Венгрии снижение зависимости от газа РФ и энергобезопасность

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Bela Szandelszky/AP

Венгрия рассчитывает снизить зависимость от российского газа. Об этом заявил министр технологий и промышленности страны Ласло Палькович в ходе выступления на конференции по вопросам экономики, климата и устойчивого развития в Будапеште, передает ТАСС.

По его словам, в настоящее время 35-40% конечного потребления энергии в республике обеспечивается за счет природного газа. Власти намерены сократить долю газового отопления для домашних хозяйств и государственного сектора.

Министр отметил, что вопросы энергетической безопасности и надежности поставок стали приоритетными на фоне происходящего на Украине.

«Цель Венгрии — снизить зависимость от импорта российских энергоносителей и в конечном итоге добиться энергетической независимости», — заявил Палькович.

При этом 4 сентября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Будапешт намерен закупать дополнительный газ как в России, так и в западных странах.

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