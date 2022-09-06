Илья Шестаков: рыбная отрасль Дальнего Востока адаптировалась к санкциям

На Дальнем Востоке адаптация рыболовной отрасли к иностранным санкциям прошла гораздо успешнее, чем в Северном бассейне, где есть проблемы с логистикой и ограничениями поставок продукции со стороны недружественных стран, сообщил в ходе сессии Восточного экономического форума «Рыбная отрасль: новые горизонты» глава Росрыболовства Илья Шестаков.

По его словам, в целом рыбохозяйственный комплекс России работает стабильно, хотя отрасли и потребовалась помощь государства. Так, правительство приняло решения по организации бункеровки и открытию рынков, а Россельхознадзор помог с возможностью организации бесперебойных поставок.

Рыбохозяйственному комплексу, как отметил Шестаков, также предстоит закончить начатые инвестиционные проекты по строительству судов, где уже обозначились проблемы из-за увеличения сроков сдачи судов. В то же время, по мнению главы Росрыболовства, заданный ранее вектор позволяет рыбохозяйственной отрасли чувствовать себя «достаточно свободно» благодаря наращиванию мощностей рыбопереработки.

В свою очередь, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов сообщил о попытках договориться с Минфином об увеличении субсидии на строительство рыбопромысловых судов на Дальнем Востоке с 20 до 28%. Необходимость этой меры он объяснил тем, что работы и производство в ДФО обходятся дороже, чем, например, в центральной части страны.